В Баку доставлены тела членов экипажа, и 21 пассажира, погибших при крушении самолета AZAL (Обновлено) (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Баку доставлены тела трех членов экипажа (пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и бортпроводница Хёкума Алиева), а также 21 пассажира, погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря близ Актау.

Как сообщает Trend, самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

22:47

Самолет с телами трех членов экипажа (пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и бортпроводница Хёкума Алиева), а также 21 пассажира, погибших в авиакатастрофе близ Актау 25 декабря, вылетел в Баку.

Как сообщает в субботу Trend, самолет примерно через 50 минут приземлится в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.