БАКУ /Trend/ - Ночью 31 декабря (в 00:00) в Баку состоится фейерверк по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.

Как сообщает в понедельник Trend, бакинцы и гости столицы Азербайджана могут посетить Приморский национальный парк и посмотреть фейерверк.

На территории Приморского национального парка в районе "Башни с часами" уже начались подготовительные работы.

Отметим, что концертная программа в связи с праздником в Приморском национальном парке не предусмотрена. Никаких подготовительных работ не проводилось, сцена не устанавливалась.

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