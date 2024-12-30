БАКУ /Trend/ - Ночью 31 декабря (в 00:00) в Баку состоится фейерверк по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.
Как сообщает в понедельник Trend, бакинцы и гости столицы Азербайджана могут посетить Приморский национальный парк и посмотреть фейерверк.
На территории Приморского национального парка в районе "Башни с часами" уже начались подготовительные работы.
Отметим, что концертная программа в связи с праздником в Приморском национальном парке не предусмотрена. Никаких подготовительных работ не проводилось, сцена не устанавливалась.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!