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В Азербайджане приняты меры в отношении лица, жестоко обращавшегося с кошкой

Общество Материалы 7 января 2025 11:21 (UTC +04:00)
В Азербайджане приняты меры в отношении лица, жестоко обращавшегося с кошкой

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане приняты меры в отношении лица за жестокое обращение с кошкой.

Как сообщает во вторник Trend, сотрудниками полиции был установлен и вызван в отделение полиции мужчина 1994 года рождения, который жестоко обращался с животным.

В отношении данного лица были приняты меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

Отметим, что в социальных сетях были распространены кадры, на которых видно, как этот мужчина жестоко обращается с кошкой.

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