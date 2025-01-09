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Банк ABB внедряет “SİMA İmza” для упрощения бизнес-процессов

Общество Материалы 9 января 2025 15:15 (UTC +04:00)
Банк ABB внедряет “SİMA İmza” для упрощения бизнес-процессов
Фото: ABB

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Банк ABB активно использует “SİMA İmza”, разработанную ООО «AzInTelecom» при Министерстве цифрового развития и транспорта, для расширения своих цифровых сервисов. Этот инструмент упрощает взаимодействие с Банком, улучшая клиентский опыт и делая процессы максимально удобными.

Теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица могут зарегистрироваться в системе интернет-банкинга Банка ABB (cb.abb-bank.az) с помощью “SİMA İmza”. После входа в систему управление всеми бизнес-процессами становится полностью цифровым, без необходимости посещения Банка. С помощью “SİMA İmza” доступны следующие возможности:

  • открытие банковских счетов;
  • денежные переводы и операции конвертации;
  • государственные платежи;
  • платежи ANIPay;
  • подписание заявлений на кредиты;
  • операции с банкоматами и POS-терминалами;
  • подтверждение заявлений на согласие AKБ и Asan Finance;
  • использование небанковских услуг, включая налоговые операции (подача деклараций) и таможенные процедуры.

Получить “SİMA İmza” можно онлайн, без необходимости посещения сервисных пунктов. Для этого достаточно загрузить приложение “SİMA İmza” и пройти регистрацию.

Дополнительную информацию о “SİMA İmza” вы можете найти на сайте www.sima.az или по телефону горячей линии 157.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

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