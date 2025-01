В театрах семи городов Германии исполнено произведение азербайджанского композитора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Произведение "Feuertempel – Атешгях – Храм огня" члена Союза композиторов Азербайджана, музыковеда, доктора философии по искусствоведению Хадиджи Зейналовой, написанное для большого симфонического оркестра и впервые исполненное на сценах театров в семи разных городах Германии, вызвало большой интерес зрителей и было встречено с глубокой симпатией.

Об этом во вторник Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечается, что композитор посетила три из этих концертов, встретилась со зрителями.

"Доцент Детмольдской музыкальной академии и Падерборнского университета Хадиджа Зейналова является создателем и художественным руководителем первого в Германии оркестра в интернациональном составе "Bridge of Sound" и Международного музыкального фестиваля "Harmony of Sound". В 2024 году она стала первым азербайджанским композитором, удостоенным звания "Лучший композитор года" в Германии и номинации "Artist in Residence". Ее произведения исполняются на концертах, фестивалях во многих странах мира", - говорится в сообщении Госкомитета.

