Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Представители китайской компании Dongfang Electronics Corporation посетили город Шуша (ФОТО)

Общество Материалы 17 января 2025 15:15 (UTC +04:00)
Представители китайской компании Dongfang Electronics Corporation посетили город Шуша (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

ШУША /Trend/ - Представители компании Dongfang Electronics Corporation Китайской Народной Республики посетили город Шуша с целью ознакомления с работами по реконструкции и восстановлению, проводимыми ОАО "Азеришыг" на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в пятницу региональный корреспондент Trend, в поездке приняла участие делегация из 9 человек, в состав которой вошли заместитель генерального директора корпорации Шитан Цао, директор филиала по Центральной Азии Вэй Лю, советник генерального менеджера Дмитрий Жаровский и другие официальные лица, а также представители ОАО "Азеришыг".

Гостям, прибывшим в Шушинский центр цифрового управления электросетями, была предоставлена подробная информация о работах по реконструкции, которые были проведены в короткие сроки благодаря поддержке государства Азербайджана. В ходе визита между сторонами состоялся обмен опытом в области построения электрического хозяйства в соответствии с современными стандартами и нового сотрудничества.

Затем гости ознакомились с городом Шуша.

Dongfang Electronics Corporation – известная в мире китайская энергетическая компания, действующая более чем в 50 странах. Компания обладает полной промышленной цепочкой и решениями для систем распределения и передачи электроэнергии, а также имеет богатый опыт в реконструкции и строительстве "умных электросетей", развитии и внедрении электрических систем SCADA, развитии "зеленой" энергии и строительстве "зеленых" энергетических объектов.

Отметим, что в рамках мероприятия COP29, проведенного в Баку, ОАО "Азеришыг" провело переговоры о расширении взаимосвязей и сотрудничества с китайской компанией Dongfang Electronics. В рамках продолжающегося сотрудничества 5 декабря 2024 года руководящий состав ОАО "Азеришыг" провело встречу с целью получения информации об инновационных технологиях, продуктах и международных проектах компании Dongfang Electronics, расположенной в китайском городе Яньтай.

Компания Dongfang Electronics, имея большой опыт в области создания и управления системами "умных сетей", реализовала успешные проекты во многих странах. Кроме того, компания Dongfang Electronics, обладающая большим опытом в сфере создания и управления системами "умная сеть", реализовала успешные проекты в этом направлении во многих странах. Кроме того, компания специализируется на производстве солнечных панелей, систем хранения энергии и инструментов управления на основе SCADA. Применение этих систем позволяет экономить потребление энергии. К примеру, успешно реализованы проекты энергетического депо в Украине и солнечных панелей мощностью 22 мегаватта в провинции Шаньдун.

В ходе визита было проведено ознакомление с производственными предприятиями компании Dongfang Electronics. Здесь были продемонстрированы трансформаторы с треугольными аморфными сердечниками, высокоточные счетчики и оснащенные камерами коробки для счетчиков. Смарт-счетчики привлекли особое внимание, поскольку они оснащены современными протоколами связи (RS, GPRS, PLC) и предлагают функцию одновременно счетчиков газа, воды и электроэнергии.

В продолжение сотрудничества руководство Dongfang Electronics Corporation посетило Баку.

В рамках визита, охватывающего даты с 13 по 19 января, делегация в составе заместитель генерального директора корпорации Шитан Цао, директор центральноазиатского филиала Лю Вэй, советник главного менеджера Дмитрий Жаровский и других официальных лиц встретилась с руководством ОАО «Азеришыг». Данное сотрудничество нацелено на обмен инновациями и опытом между сторонами.

Визит делегации Dongfang Electronics Corporation в Азербайджан завершится 19 января.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Представители китайской компании Dongfang Electronics Corporation посетили город Шуша (ФОТО)
Представители китайской компании Dongfang Electronics Corporation посетили город Шуша (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости