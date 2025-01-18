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В Азербайджане арестован подозреваемый в краже банковской карты отца Национального героя (ФОТО)

Общество Материалы 18 января 2025 21:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане арестован подозреваемый в краже банковской карты отца Национального героя (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ – Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана установили личность подозреваемого в краже банковской карты, принадлежащей Джалилу Алиеву — отцу Национального героя Хокумы Алиевой.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства, в результате оперативных мероприятий сотрудниками Главного управления был задержан Искендеров Аяз Айдын оглу, 1995 года рождения, подозреваемый в совершении данного преступления.

В ходе расследования были выявлены его связи с иностранными гражданами, которые в настоящее время объявлены в розыск.

Следственные действия по данному уголовному делу продолжаются.

В Азербайджане арестован подозреваемый в краже банковской карты отца Национального героя (ФОТО)
В Азербайджане арестован подозреваемый в краже банковской карты отца Национального героя (ФОТО)
В Азербайджане арестован подозреваемый в краже банковской карты отца Национального героя (ФОТО)
В Азербайджане арестован подозреваемый в краже банковской карты отца Национального героя (ФОТО)
В Азербайджане арестован подозреваемый в краже банковской карты отца Национального героя (ФОТО)
В Азербайджане арестован подозреваемый в краже банковской карты отца Национального героя (ФОТО)
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