Город Баку развивается, последовательно продолжаются работы согласно генплану - Эльдар Азизов

БАКУ /Trend/ - Город Баку развивается, последовательно продолжаются работы согласно генеральному плану.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов во время посещения Аллеи шехидов в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

"В соответствии с генеральным планом Баку продолжается снос старых зданий", - сказал он.

Отметим, что 30 декабря 2023 года Кабинет министров Азербайджана утвердил "Генеральный план развития города Баку до 2040 года".

В связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление. Постановление было подписано в соответствии с указом Президента Азербайджана от 4 сентября 2012 года об утверждении Градостроительного и строительного кодекса, вступлении в силу в связи с этим и применении закона от 29 июня 2012 года о правовом регулировании, с учетом предложения Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

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