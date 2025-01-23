ГПС Азербайджана предотвратила контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана

БАКУ /Trend/ - 20 января в 20:01 в результате оперативно-войсковых мероприятий по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбе с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, службы пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Госпогранслужбы Азербайджана предотвратили попытку контрабанды большого количества наркотических средств на территорию страны.

Об этом в четверг сообщили Trend в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Отмечается, что была предотвращена контрабанда наркотических средств общей массой 80 килограмм 685 граммов (77 килограмм 645 грамм марихуаны, 3 килограмма 35 грамм героина, 5 грамм опия), 1000 единиц метадона М-40 и 245 таблеток различных препаратов, которые пытались незаконно ввезти из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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