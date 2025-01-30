Азербайджан представлен на Фестивале культуры в Калифорнии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Сан-Рамоне, штат Калифорния, прошел фестиваль "Культура в сообществе", объединяющий различные культуры мира.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространил Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что представители азербайджанского культурного общества Северной Калифорнии создали на фестивале уголок, посвященный Азербайджану.

В уголке были выставлены сувениры, книги, относящиеся к Азербайджану, а также гостям были предложены национальные сладости. Члены общества в национальных костюмах - Нурлан Шукюрлу, Кёнуль Алиева, Джавид Гусейнли, Гюнай Халилова и Гусейн Гусейнли подробно рассказали гостям о древней истории, богатой культуре, кухне, увлекательной природе, туристическом потенциале Азербайджана, ответили на вопросы.

Танцы "Джанги" ("Cəngi"), "Аг Чичеим" ("Ağ Çiçəyim") и "Яллы" ("Yallı") в исполнении Ансамбля азербайджанского танца под руководством известного хореографа Рози Алмамедовой, действующего при культурном обществе Северной Калифорнии, были встречены аплодисментами участников.

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