Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, участвующих в мерах по борьбе с COVID-19, в Баку

БАКУ /Trend/ - Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, участвующих в мерах по борьбе с новым штаммом коронавируса (COVID-19) в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение о внесении изменений в решение "Об установлении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь пациентам, инфицированным коронавирусом нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.

Вышеуказанным изменением срок выплаты надбавки к заработной плате этих медицинских работников продлен до 1 апреля 2025 года.

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