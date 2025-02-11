В Японии прошел концерт-лекция, посвященный творчеству Гара Гараева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В одном из крупнейших музыкальных центров Японии Yamaha Music Yokohama Minatomirai состоялся концерт-лекция на тему "Знакомство с музыкой азербайджанского композитора Гара Гараева". Это было первое в истории Центра музыкальное мероприятие, посвященное творчеству азербайджанского композитора.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что инициатором проекта является проживающая в Японии азербайджанская пианистка Гюльнара Сафарова. На концерте-лекции она рассказала об истории азербайджанской классической музыки и творчестве Гара Гараева, исполнила произведения гениального композитора. Концерт был представлен дважды и прошел с аншлагом.

Отметим, что в японском издательстве "Zen-On" выпущена нотная книга произведений Гара Гараева для фортепиано. Методические рекомендации, изложенные в книге на японском и английском языках, были разработаны Гюльнарой Сафаровой. Партитуры симфонических гравюр композитора "Струнный квартет", сюита из балета "Семь красавиц" и "Дон Кихот" продаются во всех музыкальных магазинах Японии и на онлайн-платформах.

В настоящее время продолжается работа по ознакомлению с наследием Гара Гараева и пропаганде его музыки в Японии. Было решено, начиная с 2026 года, включить в программу Токийского конкурса молодых пианистов произведения Гара Гараева.

В соответствии с диаспорской и культурной политикой азербайджанского государства, Концепцией национальной культуры "Азербайджанская культура - 2040" и Первым Национальным планом действий на 2025-2030 годы в рамках Концепции при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой во второй половине текущего года в Японии планируется реализация крупного проекта и мероприятия, связанного с творчеством Гара Гараева.

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