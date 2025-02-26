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Азербайджанские волонтеры провели флешмоб "33 года Ходжалы" (ФОТО)

Общество Материалы 26 февраля 2025 17:44 (UTC +04:00)
Азербайджанские волонтеры провели флешмоб "33 года Ходжалы" (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - При поддержке Молодежного фонда Азербайджанской Республики, Управления Приморского бульвара и Союза волонтерских организаций Азербайджана в Баку был проведен флешмоб "33 года Ходжалы", посвященный 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, во флешмобе приняли участие 500 азербайджанских волонтеров. Главной целью мероприятия стало сохранение памяти о Ходжалинском геноциде, распространение информации о нем среди мирового сообщества и почитание памяти жертв трагедии.

Во время флешмоба с участием азербайджанских волонтеров был показан "Цветок миндаля" – символ международной кампании "Справедливость для Ходжалы!". Волонтеры скандировали "Справедливость для Ходжалы!" и призвали к международному признанию трагедии и установлению справедливости.

Отметим, что сегодня 33-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

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Азербайджанские волонтеры провели флешмоб "33 года Ходжалы" (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры провели флешмоб "33 года Ходжалы" (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры провели флешмоб "33 года Ходжалы" (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры провели флешмоб "33 года Ходжалы" (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры провели флешмоб "33 года Ходжалы" (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры провели флешмоб "33 года Ходжалы" (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры провели флешмоб "33 года Ходжалы" (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры провели флешмоб "33 года Ходжалы" (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры провели флешмоб "33 года Ходжалы" (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры провели флешмоб "33 года Ходжалы" (ФОТО)
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