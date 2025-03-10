Соблюдение поста воспринимается медицинским сообществом очень полезным для здоровья человека - терапевт

БАКУ /Trend/ - Cоблюдение поста воспринимается медицинским сообществом очень полезным для здоровья человека. Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал специалист-эксперт минздрава Азербайджана, терапевт Закир Гулиев.

- Закир муаллим, прежде всего хотелось бы узнать о пользе поста для организма человека…

- Пост — это традиция временного воздержания от принятия пищи, но также его соблюдение воспринимается медицинским сообществом как очень полезное для здоровья человека. Голодание во время поста, ограничивает потребление калорий, ускоряет обмен веществ и процесс расщепления жиров в организме.

Кроме того, временное голодание во время поста помогает снизить резистентность к инсулину и уровень сахара в крови. Снижение резистентности к инсулину также позволяет более эффективно транспортировать глюкозу из кровотока в клетки.

В то же время, пост помогает снизить уровень жира, холестерина и других видов липидов в крови. Голодание во время поста снижает окислительный стресс (процесс повреждения клетки в результате окисления) и укрепляет иммунную систему, способствует выведению вредных токсинов за счет своего детоксикационного эффекта, улучшает функцию печени, расслабляет желудок и кишечник, оздоравливает кожу, оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и увеличивает секрецию гормона роста. Он повышает духовные способности человека, такие как сила воли, терпение и эмпатия, а также обеспечивает психологический комфорт.

- Кому противопоказано поститься?

- Хотя пост во время Рамазана оказывает положительное влияние на здоровье человека, в некоторых случаях, наоборот, пост оказывает отрицательное влияние на здоровье человека.

Лица с сахарным диабетом, принимающие инсулин или препараты, снижающие уровень сахара в крови (пероральные противодиабетические средства), люди, страдающие тяжелыми и острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные и кормящие женщины (особенно в первые 3 или последние 3 месяца беременности), те, у кого уровень сахара в крови часто падает ниже нормы, страдающие язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, страдающие хроническими заболеваниями печени и почек, пациенты, перенесшие операцию из-за тяжелого или серьезного заболевания и которым необходимо регулярно питаться, а также страдающие активными инфекционными заболеваниями, не должны поститься без разрешения врача.

- Каким должно быть правильное питание во время ифтара (вечерний прием пищи)?

- Для качественного проведения дня до ифтара во время сухура (предрассветная трапеза) очень важно употреблять достаточное и сбалансированное количество пищи. Сухур должен заменить завтрак, который является самым важным приемом пищи в течение дня. Если вы не встаете на утренний прием пищи или же во время сухура пьете только воду, то уровень сахара в крови во время поста может упасть быстрее. В результате этого вы начнете день неподготовленным и будете вялым и немотивированным в течение дня. Такое питание в течение месяца также может представлять риск для здоровья. Напротив, если предрассветная трапеза состоит из обильной пищи, то ночью скорость обмена веществ снижается, увеличивая скорость преобразования пищи в жир и риск набора веса.

На сухур рекомендуется принять легкий завтрак, состоящий из молока, йогурта, сыра, куриных яиц, сырых овощей и фруктов, или обед, состоящий из супа, блюд с оливковым маслом, кефира и салата. Чтобы «отсрочить» чувство голода в течение дня, целесообразно употреблять волокнистые сложные углеводы, такие как фасоль, горох, чечевица и булгур, которые продлевают время вывода пищи из желудка. Следует избегать чрезмерно жирной, соленой, тяжелой пищи и выпечки.

За столом для ифтара, которого с нетерпением ждут в течение всего дня и где психологический и физиологический голод достигает своего пика, можно перестараться с количеством и разнообразием блюд. Важно тщательно пережевывать пищу и не есть слишком быстро, чтобы избежать проблем с пищеварением. После традиционного разговения оливками или финиками с водой трапезу можно начать с небольшого количества супа и салата. Затем вы можете съесть мясоовощные блюда или постную и нетяжелую мясную и овощную пищу с небольшим количеством оливкового масла, 1-2 ломтика хлеба или небольшое количество риса или макарон.

Между ифтаром и сухуром можно небольшими порциями употреблять фрукты, сухофрукты, орехи, молоко/йогурт, а также фруктовые и молочные десерты, но не каждый день.

- Насколько целесообразно держать пост при хронических заболеваниях?

- Несмотря на пользу для здоровья, голодание во время поста может быть опасным, особенно для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Пожилым людям перед началом голодания во время поста следует пройти медицинское обследование, включая проверку артериального давления, уровня сахара в крови, функции почек, сердца и печени. Если у вас есть такие проблемы, как повышенная кислотность желудка или рефлюкс, прием препаратов, снижающих кислотность, перед сухуром уменьшит жалобы на боли в желудке в течение дня. Однако тем, у кого ранее были проблемы с желудком, такие как язва желудка или кровотечение, рекомендуется проконсультироваться с врачом и при необходимости воздержаться от поста. Пациенты с заболеваниями щитовидной железы, которым необходимо регулярно принимать лекарства, могут проконсультироваться со своим врачом и скорректировать время приема лекарств в соответствии с сухуром и ифтаром, а также периодами поста.

Голодание во время поста может быть опасно для пациентов с заболеваниями сердца, гипертонией и особенно для лиц с инсулинозависимым сахарным диабетом. По этой причине им не следует поститься без консультации с врачом. То же самое касается людей с низким кровяным давлением и пожилых людей. Пост не рекомендуется детям, беременным и кормящим женщинам. Голодание во время поста также может не рекомендуется людям с ослабленным иммунитетом или имеют серьезные заболевания. По этой причине перед началом поста важно проконсультироваться с врачом, который сможет оценить состояние вашего здоровья.

Людям с хроническими заболеваниями, желающим соблюдать пост во время Рамазана, до этого важно проконсультироваться с врачом. Во время поста следует держать под контролем заболевания, не пренебрегать приемом лекарств и корректировать время поста. В то же время после длительного поста следует проявлять осторожность во время ифтара, чтобы не употреблять больше нормы и разнообразия пищи. На ифтар следует съесть тарелку супа, выпить воды и после 20-минутного перерыва приступить к основной трапезе. Принимать пищу следует медленно и не торопясь. Также для удовлетворения суточной потребности в витаминах следует отдавать предпочтение блюдам, приготовленным на оливковом масле, мясо и курицу следует готовить на мангале, а также употреблять в пищу много зеленых листовых овощей. Вместо сиропообразных и трудноусвояемых десертов следует отдавать предпочтение молочным десертам с низким содержанием сахара, а фрукты следует употреблять не менее, чем через 1-2 часа после еды.

Лицам, кто хочет продолжить заниматься спортом во время Рамазана, рекомендуется избегать интенсивных упражнений после ифтара и совершать 30-минутную прогулку через час после еды. Поскольку ежедневное потребление жидкости очень важно, важно пить много воды (не менее 2–2,5 литров), особенно между сухуром и ифтаром.

- Каким должен быть правильный режим сна во время поста?

- Изменения, вызванные голоданием во время поста, влияют на биологические часы нашего организма. Во время Рамазана наш обычный режим еды и питья, а также сон приобретают другой ритм. В период между ифтаром и сухуром порой бывает сложно скорректировать график сна, особенно в первые несколько дней. Эти внезапные изменения могут вызвать такие проблемы, как усталость, бессонница и снижение работоспособности в дневное время. Исследования показывают, что люди, которые постятся, спят примерно на полтора часа меньше обычного. Разбиение сна на небольшие отрезки также отрицательно влияет на качество сна. Однако существуют практические решения этих проблем. Эксперты подчеркивают, что очень важно составить особый график сна на время Рамазана и спать не менее четырех часов подряд ночью. Ранний отход ко сну и время для отдыха после ифтара могут обеспечить более качественный сон в течение ночи.

- Какие чаи и напитки полезны во время имсака и ифтара?

- Вода имеет большое значение для удовлетворения потребностей организма в жидкости. Общее количество жидкости, потребляемой в течение дня, составляет 2000–2500 мл. Вода должна быть основным источником жидкости для удовлетворения потребностей организма. Вода не содержит энергии и обеспечивает наилучшее увлажнение. Поскольку чувство жажды уменьшается после 65-ти лет, то этим лицам следует обращать внимание на то, чтобы пить воду до того, как они почувствуют жажду. Воду можно ароматизировать мятой, палочками корицы, лимоном и фруктовым льдом. Суточную потребность в воде можно рассчитать следующим образом: 35 мл x вес тела (кг). Чтобы удовлетворить потребность организма в жидкости во время Рамазана, можно пить айран, свежевыжатые фруктовые и овощные соки, обычную газировку и др. При этом следует проявлять осторожность и не употреблять слишком часто.