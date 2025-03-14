Должностные оклады сотрудников СГБ Азербайджана утверждены в новой редакции

БАКУ /Trend/ - "Суммы месячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики" утверждены в новой редакции.

Как сообщает в пятницу Trend в связи с этим соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.

Согласно решению, в новой редакции утверждены "Суммы месячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, не являющихся государственными служащими".

Министерству финансов поручено обеспечить проведение соответствующих мероприятий с целью выплаты требуемых средств в связи с исполнением настоящего решения.

Решение вступило в силу с 1 января 2025 года.

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