В село Баллыджа Ходжалинского района отправлена очередная группа переселенцев

АГДАМ/Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. 14 марта из различных регионов республики, преимущественно из мест временного проживания в общежитиях, санаториях и административных зданиях, очередная группа переселенцев была отправлена из Агдама в село Баллыджа Ходжалинского района.

Как сообщает Trend, на данном этапе в село Баллыджа переселяются 24 семьи – 98 человек. Бывшие вынужденные переселенцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают и работают около 40 тысяч человек, работающих над реализацией проектов проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, работающих в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.