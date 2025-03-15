Азербайджанский борец завоевал золотую медаль на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - Завершился чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, проходивший в столице Албании Тиране.

Как передает Trend, в последний день соревнований двое представителей сборной Азербайджана по греко-римской борьбе вышли в решающий поединок.

В финале Руслан Нуруллаев (72 килограмма) встретился с россиянином Данилом Григорьевым. Руслан Нуруллаев, завоевавший бронзовую медаль на аналогичном соревновании, проходившем в Баку в прошлом году, теперь поднялся на вершину пьедестала почета. Нуруллаев завоевал золотую медаль, одержав победу со счетом 3:2.

Азербайджанский борец Эльмин Алиева (82 кг) не смог завоевать медаль в дебютном соревновании. В матче за бронзовую медаль он проиграл финну Джонни Сарккинену со счетом 1:4.