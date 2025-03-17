Численность населения Азербайджана увеличилась

БАКУ /Trend/ - В январе 2025 года численность населения увеличилась на 2935 человек или на 0,03 процента и по состоянию на 1 февраля 2025 года составила 10 миллионов 227 тысяч 824 человек.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Было отмечено, что 54,4 процента населения составляют городские жители, 45,6 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины.

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