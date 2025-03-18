ВТБ (Азербайджан) поддержал юбилейный концерт Вагифа Мустафазаде

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт, посвященный 85-летию со дня рождения джазового пианиста и композитора, заслуженного артиста Азербайджана Вагифа Мустафазаде. Спонсором мероприятия выступил банк ВТБ (Азербайджан).

На концерте выступили известные джазовые музыканты, народные и заслуженные артисты, а также лауреаты международных конкурсов. Среди участников были дочь Вагифа Мустафазаде, джазовая исполнительница и народная артистка Азербайджана Азиза Мустафазаде вместе с сыном Рамизом Ханом, а также другие приглашенные гости.

«Проведение концерта в честь 85-летия Вагифа Мустафазаде имеет большое значение для сохранения и популяризации культурного наследия Азербайджана. Это не только дань уважения великому композитору, но и важный шаг в поддержке ценностей, которые объединяют наше общество», - сказал член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

ВТБ (Азербайджан) традиционно поддерживает культурные проекты в республике. В прошлом году банк выступил партнером Международного дня джаза International Jazz Day. В 2024 и 2025 годах банк поддержал организацию литературно-музыкального вечера, посвященного дню рождения Владимира Высоцкого.