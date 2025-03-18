Бизнес-субъекты в Ханкенди обеспечены телекоммуникационными услугами (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В качестве основной составляющей восстановительно-строительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, ООО "Aztelekom" обеспечило телекоммуникационными услугами, включая интернет, все поселки и бизнес-субъекты в городе Ханкенди.

Как сообщает во вторник местное бюро Trend, с внедрением технологии GPON, наряду с высокоскоростным интернетом, были предоставлены услуги "интернет + телефония", "интернет + телевидение (два в одном)" и "интернет + телефония + телевидение (три в одном)".

Граждане могут подключиться к этим услугам, позвонив в колл-центр "Aztelekom" по номеру "170", обратившись в отделение в Ханкенди или через официальный сайт учреждения.

Отметим, что в соответствии с общим и генеральным планами освобожденных от оккупации территорий, а также "Программой действий по организации услуг связи на освобожденных территориях Азербайджанской Республики" на начальном этапе на освобожденных территориях намечено проектирование и прокладка линий, охватывающих более 1000 км магистрального волоконно-оптического кабеля или альтернативных линий. В городе Ханкенди также установлено современное оборудование.

В рамках проводимой министерством цифрового развития и транспорта работы по внедрению современных технологий в плановом порядке продолжаются соответствующие работы по обеспечению высокоскоростным интернетом других регионов страны.

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