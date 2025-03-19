В селе Суговушан сдан в эксплуатацию жилой комплекс (ФОТО)

АГДЕРЕ /Trend/ - В селе Суговушан Агдеринского района сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказала заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

В Суговушан будет переселено 180 семей, состоящих из 591 человека.

"Комплекс, созданный на площади 2,3 гектара, состоит из 5 пятиэтажных жилых зданий, в которых в общей сложности 190 одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир.

В здании полной средней школы на 144 ученических места, находившейся в непригодном состоянии, проведен капитальный ремонт.

Кроме того, после реконструкции сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции "Суговушан-1" и "Суговушан-2" суммарной мощностью 7,8 мегаватта. Также реализован проект рекреационного комплекса",- добавила она.

Отметим, что сегодня в село Суговушан будут переселены 20 семей.

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