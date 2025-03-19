Пресечен очередной незаконный захват общественного пространства в центре Баку

БАКУ /Trend/ - 19 марта 2025 года Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете градостроительства и архитектуры Азербайджана выявило очередной факт незаконного захвата общественного пространства на улице Ахмеда Джавада в Сабаильском районе (вблизи площади Фонтанов).

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет.

Отмечается, что аналогичные нарушения на данном участке фиксировались и ранее — в марте прошлого года, а также в январе и марте текущего года.

"В ходе мониторингов, проведённых в соответствии с градостроительными нормами, Главное управление неоднократно пресекало незаконные строительные работы, организовывало демонтаж самовольно возведённых конструкций и направляло обращения в Исполнительную власть города Баку с целью обеспечения контроля за данной территорией.

Несмотря на принятые меры, включая обращения в государственные органы и предупреждения предпринимателям, на указанной территории вновь начаты самовольные строительные работы. Часть общественного пространства была незаконно занята различными конструкциями, что создало препятствия для передвижения пешеходов. В настоящее время проводимая незаконная деятельность пресечена", - говорится в информации Госкомитета.

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