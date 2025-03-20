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Продолжаются поиски азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину (ФОТО)

Общество Материалы 20 марта 2025 17:52 (UTC +04:00)
Продолжаются поиски азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, возвращаясь с места службы, расположенного на территории Гедабейского района, военнослужащие срочной действительной службы азербайджанской армии - солдаты Гамидов Руслан Рустам оглу и Иманов Али Тариэль оглу в условиях туманной погоды попали под снежную лавину.

Поиски азербайджанских военнослужащих, попавших под снежную лавину, продолжаются, сообщает Trend,

К поисково-спасательным мероприятиям по поиску военнослужащих привлечены силы, средства и специальная техника соответствующих подразделений азербайджанской армии, министерства по чрезвычайным ситуациям и компании-подрядчика Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Ниже представлены фото Гамидова Рустама Руслан оглу и Иманова Али Тариэль оглу.

Продолжаются поиски азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину (ФОТО)
Продолжаются поиски азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину (ФОТО)
Продолжаются поиски азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину (ФОТО)
Продолжаются поиски азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину (ФОТО)
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