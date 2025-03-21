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Обнаружены тела азербайджанских военнослужащих, попавших в снежную лавину в Гедабее

Общество Материалы 21 марта 2025 18:09 (UTC +04:00)
Обнаружены тела азербайджанских военнослужащих, попавших в снежную лавину в Гедабее

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Обнаружены тела военнослужащих Азербайджанской Армии — солдата Иманова Али Тариэль оглу и солдата Гамидова Руслана Рустам оглу, попавших под снежную лавину в туманных погодных условиях, возвращаясь с места службы, расположенного на территории Гедабейского района.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном сообщении министерства обороны и МЧС.

"Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования семьям и близким военнослужащих, скончавшихся при исполнении служебных обязанностей.

Аллах ряхмят элясин!

Отметим, что в целях обнаружения наших военнослужащих, попавших под снежную лавину, к совместным поисково-спасательным мероприятиям в высокогорной и труднопроходимой местности, несмотря на неблагоприятные погодные условия, были привлечены соответствующие подразделения Азербайджанской Армии, специальная техника, силы и средства Министерства по чрезвычайным ситуациям и компании-подрядчика Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана", - говорится в заявлении.

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