Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на территории страны на 23 марта.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах временами возможны осадки. Прогнозируется северо-западный ветер, временами с порывами. Температура воздуха ночью 4-7°, днем - 8-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80 проц.

В некоторых местах в регионах Азербайджана временами ожидаются осадки, местами возможно интенсивные, пройдут грозы, выпадет град, в некоторых горных местностях - снег. В некоторых местах временами будет туман. Прогнозируется западный ветер, временами порывистый. Температура воздуха ночью 2-7°, днем - 9-14° тепла, в горах ночью 3-8°, днем - 0-3° мороза.