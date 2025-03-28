В селе Сарыджалы Агдамского района планируется строительство 425 частных домов в два этапа (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В селе Сарыджалы Агдамского района планируется строительство 425 частных домов в два этапа.

Как передает в пятницу Карабахское бюро Trend, об этом журналистам сообщили во время медиатура в селе Сарыджалы.

Отмечается, что состоялось открытие первого этапа села Сарыджалы, спланированного на 1873 человека (425 семей). 27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Сарыджалы Агдамского района. Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о созданных здесь условиях.

Общая проектируемая территория превышает 123 гектара. Всего в селе планируется построить 425 частных домов в два этапа.

Здесь созданы все условия для обеспечения занятости населения, построены различные образовательные, экономические, социальные учреждения, объекты бытового обслуживания, клубно-общинный и культурный центры. Здесь также решены социальные вопросы. Проложены внутренние дороги, проведены электричество, связь, водопровод, обеспечено газоснабжение.

Отметим, что 4 октября 2022 года Президент Ильхам Алиев заложил фундамент этого села, расположенного в 6 километрах от центра города Агдам.

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