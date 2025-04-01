АЖД освобождается от получения ряда лицензий и разрешений

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и его структурные подразделения освобождаются от необходимости получения лицензий и разрешений для выполнения работ по своим направлениям деятельности.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О транспорте", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, органу (учреждению), определенному соответствующим органом исполнительной власти, не потребуется получать лицензии и разрешения, предусмотренные списком, утвержденным органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, для выполнения соответствующих работ по направлениям своей деятельности.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Отметим, что согласно статье 4.1 закона "О лицензиях и разрешениях" случаи освобождения от получения лицензий и разрешений должны определяться законами, регулирующими соответствующую сферу деятельности. С учетом этого требования закона был подготовлен проект закона "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О транспорте", который предусматривает освобождение соответствующего органа (ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и входящих в его структуру подразделений) от получения лицензий и разрешений, необходимых для проведения соответствующих работ по направлениям деятельности. Список работ, для которых получение лицензий и разрешений не требуется, будет утвержден после принятия закона.

Это изменение служит применению единых принципов в управлении государственными учреждениями, работающими в сфере транспорта и связи, и их способности гибко и оперативно выполнять соответствующую работу по своим направлениям деятельности. Так, аналогичное правило было применено к ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", Государственному агентству азербайджанских автомобильных дорог, Космическому агентству Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") в соответствии с Кодексом торгового судоходства, законами "Об автомобильных дорогах" и "О космической деятельности".

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