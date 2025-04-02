Счетная палата Азербайджана представила в Милли Меджлис отчет за 2024 год

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось очередное заседание коллегии под председательством главы Счетной палаты Азербайджана Вугара Гюльмамедова.

Об этом Trend сообщили в Счетной палате.

На заседании коллегии был рассмотрен "Отчет Счетной палаты Азербайджанской Республики о деятельности в 2024 году".

В отчете отражены запланированные и выполненные работы на 2024 год в соответствии со стратегическим планом Счетной палаты с указанием соответствующих бюджетных и результативных показателей, а также представлены сводно-статистические данные о мерах контроля.

В то же время в отчете представлена информация о деятельности Счетной палаты, в том числе об измерении аудиторского воздействия (audit impact) и организации ее деятельности по другим направлениям.

По итогам обсуждения члены коллегии приняли решение об утверждении отчета и его представлении в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Затем были рассмотрены текущие вопросы, связанные с деятельностью Счетной палаты.

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