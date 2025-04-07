ЗАО "Бакинский метрополитен" закупит 300 новых вагонов

БАКУ /Trend/ - ЗАО" Бакинский метрополитен " планирует закупить до 2030 года 300 новых вагонов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня журналистам советник председателя ЗАО Эмиль Ахмедов.

Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры по закупке вагонов.

"Пока не решено, в какой стране будут приобретены вагоны. Однако мы рассматриваем возможность закупок в европейских странах. Вагоны будут закуплены после достижения соглашения",- добавил он.

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