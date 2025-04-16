Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Беларуси по цифровизации систем здравоохранения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Азербайджане Дмитрием Пиневичем.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил Дмитрия Пиневича с назначением на пост посла Беларуси в Азербайджане.

"Отметив расширение отношений между Азербайджаном и Беларусью во многих сферах, министр подчеркнул, что регулярные встречи глав государств, а также взаимные визиты членов правительств играют важную роль в развитии отношений двух стран по различным направлениям.

Теймур Мусаев также выразил удовлетворение плодотворным азербайджано-белорусским сотрудничеством в сфере здравоохранения.

По словам министра, на регулярной основе организуются взаимные визиты врачей, специализирующихся в кардиологии, онкологии, трансплантологии, нейрохирургии и в других областях медицины для участия в мероприятиях по обмену опытом и повышению квалификации.

Подчеркнув, что во всем мире фармацевтическая отрасль занимает ведущие позиции по уровню инновационного развития, Теймур Мусаев также отметил успешное сотрудничество между нашими странами в этой области.