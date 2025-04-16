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Команда азербайджанского шахматиста стала чемпионом Италии (ФОТО)

Общество Материалы 16 апреля 2025 19:50 (UTC +04:00)
Команда азербайджанского шахматиста стала чемпионом Италии (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Команда Lazio Scacchi, в состав которой входит проживающий в Италии азербайджанский шахматист Мирага Агаев, добилась исторического успеха в серии Master чемпионата страны.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, на турнире, состоявшемся в итальянском муниципалитете Дарфо-Боарио-Терме, команда Lazio Scacchi с 16 очками заняла первое место и впервые стала чемпионом страны.

Получивший место в составе команды азербайджанский шахматист Мирага Агаев, известный в итальянских медиа как шахматный вундеркинд, также сыграл важную роль в этой победе. Его стабильная и уверенная игра внесла серьезный вклад в общий успех команды.

Lazio Scacchi добилась высоких результатов не только в командном зачете, но и по индивидуальным показателям. Команда, получившая преимущество на четырех из пяти досок, также заняла первое место в общем зачете. На 1-й доске блестящими победами отличился Алексей Сарана, на 3-й доске - Себастьян Лермито, на 4-й - Мишель Годена, а на запасной - Мирага Агаев.

Отметим, что в следующем сезоне в серии А1 будут бороться клубы Grifone, Mimosa, Scacchistica Trentina и Cerianese. В то же время команды из нижестоящих лиг Kodokan Messina, Scacchistica Novarese, Firenze Scacchi, Prato, Ostia Scacchi, а также La Spezia, Varese и Chessmate di bagheria также будут выступать в высшей лиге.

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Команда азербайджанского шахматиста стала чемпионом Италии (ФОТО)
Команда азербайджанского шахматиста стала чемпионом Италии (ФОТО)
Команда азербайджанского шахматиста стала чемпионом Италии (ФОТО)
Команда азербайджанского шахматиста стала чемпионом Италии (ФОТО)
Команда азербайджанского шахматиста стала чемпионом Италии (ФОТО)
Команда азербайджанского шахматиста стала чемпионом Италии (ФОТО)
Команда азербайджанского шахматиста стала чемпионом Италии (ФОТО)
Команда азербайджанского шахматиста стала чемпионом Италии (ФОТО)
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