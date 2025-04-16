Осадки, выпадающие с ночи на территории Азербайджана, составляют 22% от годовой нормы — Гюльнара Аббасова

БАКУ /Trend/ - Осадки, выпадающие с ночи на территории Азербайджана, составляют 22 процента от годовой нормы.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила журналистам заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гульнара Аббасова комментируя погодные условия.

По ее словам, дождливая погода, зафиксированная на территории страны с прошлой ночи, длится уже 15 часов.

"Кроме того, осадки, выпавшие на Большом и Малом Кавказе, в два-три раза превышают месячную норму. Учитывая изменения климата, такие неожиданные осадки являются нормой. Это происходит не только в Азербайджане, но и в других странах, таких как Россия, Турция и Испания, где также часто наблюдаются подобные явления", - добавила Г.Аббасова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!