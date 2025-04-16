Кабмин Ирана одобрил предварительный документ о сотрудничестве в правоохранительной деятельности с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Правительство Ирана одобрило предварительное подписание договора о межправительственном сотрудничестве в сфере безопасности и правоохранительной деятельности между Ираном и Азербайджаном.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на информационный портал правительства Ирана.

Также было одобрено решение об увеличении срока безвизового режима между Ираном и Казахстаном с 14 до 30 дней.

Кроме того, на заседании Кабинета министров были рассмотрены вопросы, связанные с национальной валютой Ирана, перспективы экономического сотрудничества со странами Африки.

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