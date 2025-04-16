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Вызванные непогодой проблемы на железных дорогах оперативно устранены - АЖД

Общество Материалы 16 апреля 2025 21:15 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Вызванные непогодой проблемы на железных дорогах оперативно
устранены.

Об этом Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отмечается, что, несмотря на задержки, связанные с упавшим утром на контактную сеть из-за сильного ветра и ливня деревом, скоплением воды на некоторых участках, а также перебоями в подаче электроэнергии, AЖД мобилизовали все свои ресурсы для устранения возникших проблем.

"На территории были приняты оперативные меры с привлечением дополнительных работников, а также соответствующего оборудования и водяных насосов. Все участки контролируются сотрудниками AЖД, которые продолжают свою деятельность в усиленном режиме", - подчеркнули в ведомстве.

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