Вызванные непогодой проблемы на железных дорогах оперативно устранены - АЖД

БАКУ /Trend/ - Вызванные непогодой проблемы на железных дорогах оперативно

устранены.

Об этом Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отмечается, что, несмотря на задержки, связанные с упавшим утром на контактную сеть из-за сильного ветра и ливня деревом, скоплением воды на некоторых участках, а также перебоями в подаче электроэнергии, AЖД мобилизовали все свои ресурсы для устранения возникших проблем.

"На территории были приняты оперативные меры с привлечением дополнительных работников, а также соответствующего оборудования и водяных насосов. Все участки контролируются сотрудниками AЖД, которые продолжают свою деятельность в усиленном режиме", - подчеркнули в ведомстве.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!