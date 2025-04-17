AZAL увеличит количество рейсов по ряду направлений с мая 2025 года

БАКУ/ Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL продолжает расширять географию полетов, предлагая пассажирам еще больше возможностей для путешествий. С мая будет увеличена частота рейсов из Баку в Анталью, Трабзон, Астану, Милан и Кишинэу.

Так, будет увеличена частота рейсов по турецким направлениям - в Анталью и Трабзон. С 1 мая на направлении Анталья добавляются 4 рейса в неделю, полеты будут выполняться ежедневно. С 12 мая частота рейсов в Трабзон возрастет до пяти раз в неделю.

Также с 12 мая на маршруте Баку–Астана-Баку вводится дополнительный рейс. Общее количество рейсов на этом направлении составит четыре в неделю.

В рамках летнего расписания увеличивается частота рейсов AZAL в европейские города. Так, с 1 апреля рейсы по маршруту Баку-Милан-Баку выполняются 6 раз в неделю, а с 13 мая они станут ежедневными.

С учетом растущего спроса с апреля 2025 года количество рейсов по маршруту Баку-Кишинэу–Баку увеличено до 5 раз в неделю. С начала мая полеты по этому маршруту будут выполняться шесть раз в неделю, а с 12 мая — ежедневно.

Больше рейсов — больше возможностей для комфортных путешествий. Откройте для себя мир вместе с AZAL.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентов AZAL.