Агентство развития медиа старается содействовать объективной работе СМИ - Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Агентство развития медиа старается содействовать тому, чтобы СМИ выполняли свои функции по информированию общества с помощью объективных и беспристрастных материалов.

Об этом сказал сегодня исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов на семинаре для представителей СМИ на тему "Цифровая таможня и медиа", организованном совместно руководимой им структурой и Государственным таможенным комитетом, сообщает Trend.

"Бывают случаи, когда некоторые наши журналисты не до конца понимают суть соответствующего законодательства и терминологии. Мы стараемся содействовать тому, чтобы СМИ выполняли свою функцию по информированию общества объективно, честно и беспристрастно. Поэтому такие встречи и семинары между медиа и соответствующими структурами можно считать успешными. Встреча в сегодняшнем формате - это также большой стимул для Агентства по развитию медиа в направлении создания моста между государственными органами и средствами массовой информации. Мы также открыты к новым предложениям в этом направлении", - сказал А.Исмаилов.

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