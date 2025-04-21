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В Карабахском университете предлагается создать Научный центр тюркского мира

Общество Материалы 21 апреля 2025 11:12 (UTC +04:00)
В Карабахском университете предлагается создать Научный центр тюркского мира
Фото: Личный архив Захида Оруджа

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Предложено создание Научного центра тюркского мира в Карабахском университете в рамках Программы стипендии имени Гейдара Алиева.

Как сообщает в понедельник Trend, с предложением выступил председатель правления Центра социальных исследований, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Захид Орудж, выступая на мероприятии по итогам научно-социологического исследовательского проекта под названием "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее".

По его словам, в регионе, известном как "Консерватория Кавказа", также может быть построена Высшая музыкальная школа тюркского мира.

"По случаю 5-й годовщины освобождения Карабаха может быть реализован проект лучшей библиотеки тюркского мира, в Ханкенди могут быть вывешены флаги древних и современных тюркских государств",- добавил он.

З.Орудж также отметил, что координация научных инициатив и совместных исследований мозговых центров тюркских стран может стать важным шагом к преодолению глобальных вызовов и укреплению роли тюркского мира как мощного полюса нового мирового порядка.

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