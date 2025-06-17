Обнародована численность населения Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:05)

БАКУ /Trend/ - Обнародована численность населения Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Отмечается, что численность населения страны с начала года увеличилась на 11 338 человек, или на 0,1 процента, и по состоянию на 1 мая 2025 года достигла 10 236 227 человек.

54,4 процента от общей численности населения составляют городские, 45,6 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины.

По данным Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в соответствии с «I Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года, на 1 июня в восстановленные населенные пункты освобожденных от оккупации территорий обеспечено возвращение 14 тыс. 843 человек - 3721 семьи.

По данным министерства труда и социальной защиты населения, количество временно проживающих на освобожденных от оккупации территориях лиц, связанных с восстановительно-созидательными работами и другой профессиональной деятельностью, и членов их семей на эту дату составило 32 тыс. 216 человек. А с учетом 1150 студентов, обучающихся в Карабахском университете, расположенном в городе Ханкенди, общая численность населения, размещенного на освобожденных от оккупации территориях, составляет 48 тысяч 209 человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!