Доллар дешевеет на данных по инфляции в США

Курс доллара снижается к мировым валютам на фоне статистики по инфляции в США, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 20:18 (GMT+4) индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,29 процентов, до 93,13 пункта. Курс доллара к иене снижался до 109,03 иены за доллар со 109,19 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,1814 доллара за евро с 1,1772 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Минтруда США сообщило в пятницу, что потребительские цены в стране в июле выросли на 0,1 процент в месячном выражении и на 1,7 процентов — в годовом. Аналитики прогнозировали инфляцию в 0,2 процента в месячном выражении и 1,7 процентов — в годовом.