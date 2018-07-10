Президент Ильхам Алиев: Каждый предприниматель должен платить только налоги

БАКУ /Trend/ - Каждый предприниматель должен полностью платить налоги и никакие выплаты, кроме налогов.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что реформы, проводимые в последнее время в налоговой и таможенной системах, дают свои плоды.

«Эти области, взаимосвязанные друг с другом области, и, конечно же, реформы в этих двух областях должны проводиться параллельно и проводятся. Уверен, что в результате проведённых работ в ближайшем будущем мы увидим еще больше результатов. Налоговые и таможенные органы должны подняться до уровня развитых стран мира. То есть, выражаясь простым языком, задача заключается в этом»,- сказал Президент Азербайджана.

Разумеется, кадровые изменения должны проводиться и проводятся, продолжил глава государства.

«Уверен, что это даст свои плоды»,- сказал Президент Ильхам Алиев.

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