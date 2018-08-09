В Азербайджана более 370 лиц, имеющих инвалидность, обеспечены работой

9 августа 2018 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в течение семи месяцев этого года 374 лица, имеющие инвалидность, были обеспечены работой по линии Госслужбы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

Часть из них, согласно законодательству, была трудоустроена на рабочих местах, выделенных на предприятиях по квоте для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и сталкивающихся с проблемами при устройстве на работу

Также за январь-июль Госслужбой занятости, а также Центром профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями здоровья были привлечены 173 лица, имеющих инвалидность, к профессиональной подготовке и курсам дополнительного образования.

За прошедший период этого года 650 человек из участвующих в программе самозанятости составили лица, имеющие инвалидность.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Госслужбе занятости Азербайджана создается новая модель обслуживания (ФОТО)
Экономика 7 августа 17:38
В Азербайджане готовятся новые критерии оценки инвалидности
Общество 7 августа 02:32
В Азербайджане процедура назначения пенсий станет электронной
Экономика 6 августа 20:46
В Азербайджане совершенствуется законодательство по адресной соцпомощи
Экономика 4 августа 16:42
В Азербайджане наследники погибших военнослужащих получат единовременную выплату
Экономика 4 августа 14:26
До конца мая в Азербайджане ожидается принятие закона о правах лиц с ограниченными возможностями здоровья
Общество 15 мая 16:44
Лента новостей
Снижена стоимость строительства одного из участков в рамках Евро-азиатского нефтетранспортного коридора (Эксклюзив)
Энергетика 17:25
WoWoman in ME - уникальная программа для женщин-лидеров
Социум 17:19
Центробанк Азербайджана установил курс маната на 10 августа
Бизнес 17:14
Россия готовит запрос к ЦАР о телефоне убитого журналиста
Россия 17:02
Азербайджан должен усилить учет подакцизной продукции - эксперт
Бизнес 16:57
Я служил в Баку, около метро "Нефтчиляр" - гендиректор Муз-ТВ Арман Давлетяров (ФОТО)
Интервью 16:53
Лавров 13-14 августа встретится с главой МИД Турции
Россия 16:41
Российский ЛиАЗ рассчитывает наладить поставки автобусов в Азербайджан
Бизнес 16:40
Бакинское транспортное агентство о работе по обновлению автобусного парка столицы
Общество 16:25