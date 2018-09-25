Азербайджан входит в число стран, где уровень бедности ниже 5%

25 сентября 2018 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан входит в число 29 стран, которые смогли добиться снижения бедности до уровня менее пяти процентов.

Об этом во вторник на международной конференции на тему «Роль Милли Меджлиса в осуществлении целей устойчивого развития в Азербайджане» сказал председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламента) Эльдар Ибрагимов.

По его словам, интенсификация глобализации создает в мире новые вызовы.

По его словам, ответы на новые вызовы - одно из важных требований к государствам и правительствам.

Председатель комитета также сказал, что за прошедший период Президентом Азербайджана была принята государственная программа в связи с Целями устойчивого развития и другие аналогичные государственные программы.

Ибрагимов сказал, что эта проводимая Азербайджаном работа высоко оценивается Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, а также другими международными структурами.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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