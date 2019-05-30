За 10 лет в Азербайджане создано почти 40 источников питьевой воды

БАКУ /Trend/ - За последние 10 лет в Азербайджане создано 39 новых источников воды.

Об этом сказал журналистам заведующий отделом ОАО “Азерсу” Элькин Рустамов, сообщает в четверг Trend.

По словам Рустамова, из этих источников вода поступает со скоростью 18,6 кубических метра в секунду.

"Для контроля за качеством воды, поступающей в пользование населения Баку и регионов, созданы и уже действуют девять лабораторий. С их помощью осуществляется контроль над качеством воды".

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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