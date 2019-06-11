В Азербайджане минналогов стремиться ко всеобщему оформлению трудовых отношений

11 июня 2019 19:39 (UTC+04:00)

Изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу в текущем году, создали благоприятные экономические условия для регулирования трудовых отношений в частном секторе. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство по налогам.

Проведенные анализы показывают, что в данных условиях, в области оформления трудовых отношений достигнуты успехи. Таким образом, число заключенных трудовых договоров за 5 месяцев 2019 года составило 96,1 тысячи (около 66 тысяч приходится на долю частного сектора).

Несмотря на то, что в области экономической деятельности наблюдаются позитивные тенденции, они не поддерживаются некоторыми работодателями на ожидаемом уровне. В этом свете министерство ужесточило меры с целью достижения обязательного декларирования реальной зарплаты и пресечения найма физических лиц без трудового договора.

Как сообщает министерство, проведены налогово-контрольные мероприятия на объектах общепита и теплицах в столице и регионах, с целью проверки обязательного заключения трудовых договоров и оформления трудовых отношений в надлежащем порядке. В ходе оперативных контрольных мероприятий, в мае в 32 домах торжеств и 61 теплице было выявлено в общем 1770 фактов привлечения физических лиц к трудовой деятельности без заключения трудового договора. По установленным фактам налогоплательщикам были сделаны предупреждения.

Наряду с этим, у 53 налогоплательщиков были выявлены признаки правонарушений, предусмотренных статьей 162.1 Уголовного кодекса. По результатам расследования им будет дана правовая оценка.

Следует отметить, что в ходе майских проверок было обеспечено заключение трудовых договоров и их регистрация в электронной информационной системе со стороны домов торжеств с 1111 физическими лицами, и теплиц - с 867 физическими лицами.

Министерство по налогам сообщает, что факты привлечения к трудовой деятельности (оказанию услуг) без заключения трудового договора будут решительно пресекаться и в отношении недисциплинированных налогоплательщиков будут применяться суровые меры, предусмотренные законодательством. В то же время, граждане, работающие по найму, должны сами требовать должного оформления трудовых отношений с работодателем, и не забывать, что трудовой договор является гарантом их трудовых и социальных прав.

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