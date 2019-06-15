В Азербайджане продолжается заготовка кокона шелкопряда (ФОТО)

15 июня 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - К 14 июня шелководами Азербайджана было сдано в ООО "Азерипек" 499,28 тонны влажного кокона, сообщает в субботу Trend.

Вчера шелководами были сданы 47,66 тонны влажного кокона. Наибольшее количество влажного кокона было сдано 13 июня - 121,69 тонны.

В заготовке кокона лидируют такие районы, как Зардаб, Физули, Загатала, Балакен, Агджабеди, Барда, Шеки, Кюрдамир, Гах и Агдам. На сегодня в Зардабе заготовлены 59,62 тонны, Физули - 49,72 тонны, Загатале - 46,87 тонны, Балакене - 43,24 тонны, Агджабеди - 45,20 тонны, Барде - 32,65 тонны, Шеки - 31,98 тонны, Кюрдамире - 21,33 тонны, Гахе - 21,27 тонны, Агдаме - 16,29 тонны, Гёйчайе - 13,11 тонны, Агдаше - 12,46 тонны, Тертере - 12,29 тонны, Сабирабаде - 11,36 тонны, Уджаре - 9,75 тонны, Лянкяране - 7,48 тонны, Имишли - 5,29 тонны, Джебраиле - 4,85 тонны влажного кокона.

Отметим, что в этом году ожидается производство 800 тонн кокона. В 2018 году шелководы сдали в общей сложности 513,9 тонны влажного кокона, что в 2,1 раза больше, чем в предыдущем году.

В результате исполнения Государственной программы по развитию коконоводства и шелководства, охватывающей 2018-2025 годы, ожидается, что до 2025 года производство влажного кокона достигнет отметки 6 тысяч тонн. В общей сложности за каждый килограмм влажного кокона фермер получает 9 манатов.

(Текст: Турал Гараджаев)

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