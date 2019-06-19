Граждане Азербайджана стали тратить больше (СТАТИСТИКА)

19 июня 2019 20:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За первые пять месяцев 2019 года стоимость реализованной продукции в сети розничной торговли, выросла на 2,8 процента, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и достигла 14,3 миллиарда манатов.

На долю продуктов питания, напитков и табачных изделий приходится 7,2 миллиарда манатов товарооборота, а 7,1 миллиарда манатов - на непродовольственные товары. По соотношению к тому же периоду прошлого года, рост стоимости реализованных товаров составил соответственно 2,4 и 3,1 процентоа, сообщает в среду Trend.

За отчетный период товарный рынок характеризуется нижеследующими показателями:

Наименование товарных групп

Прибыль от реализации, в миллионах манатов

По отношению к январь-маю 2018 года, в процентах

Розничный товарооборот

14 328,4

102,8

в том числе:

продукты питания

6 475,2

102,5

напитки и табачные изделия

712,5

101,0

текстильные изделия, одежда и обувь

2 585,4

103,2

электрические товары и мебель

874,4

102,8

компьютеры, телекоммуникационные оборудования и товары для печати

102,6

104,0

фармацевтические и лекарственные товары

183,7

104,7

автомобильное топливо

813,9

101,9

другие непродовольственные продукты

2 580,7

103,3

За отчетный период : 45,2 процента потраченных средств пришлось на долю продуктов питания; 5,0 процента - напитки и табачные изделия; 18,0 процентов - текстильные изделия, одежду и обувь: 6,1 процента - электрические товары и мебель; 5,7 процента - автомобильное горючее; 1,3 процента - фармацевтические и лекарственные товары; 0,7 процента - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию; 18 процентов на другие непродовольственные товары.

За первые пять месяцев 2019 года 20,5 процентов продуктов потребления были реализованы в торговых предприятиях; 48,4 процента частными предпринимателями; а 31,1 процента на рынках и ярмарках. По сравнению с тем же периодом прошлого года товарооборот в торговых предприятиях увеличился на 27,5 процента, а частных предпринимателей на 0,1 процента. На рынках и ярмарках показатель понизился на 5,4 процента.

За отчетный период средний товарооборот на душу населения составил 290,1 манатов, что на 10,4 манатов выше аналогичных показателей прошлого года. В среднем каждый гражданин за месяц потратил на продукты питания около 145,5 манатов, а на непродовольственные товары 144,6 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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