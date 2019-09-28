Азербайджан расширил географию экспорта меда – минсельхоз

28 сентября 2019 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Развитие сферы пчеловодства может повысить занятость в аграрном секторе Азербайджана.

Об этом на открытии 20-й республиканской ярмарке-выставке пчеловодческой продукции сказал замминистра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, пчеловодство одна из сфер в Азербайджане, которая обладает древними традициями: «Пчеловодство занимает присущее место в развитии аграрного сектора За последние два года в этой сфере наблюдаются существенные нововведения. Число пчелиных семей (ульев) достигло 503 тысяч».

Замминистра напомнил, что в прошлом году было экспортировано пять-шесть тонн меда: «В настоящее время экспорт меда превысил восемь тонн, и география экспорта расширилась. Мы можем еще больше расширить эту географию».

Замминистра подчеркнул, что по окончанию ярмарки некачественный мед будет возвращен их владельцам. Сейчас эти сорта меда хранятся в складах на карантине: «В этом году на продажу вынесено чуть более 120 тонн меда. Но все равно в продажу не было допущено до 14% некачественного меда».

Напомним, что сегодня на территории Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова в Баку открылась 20-я республиканская ярмарка-выставка пчеловодческой продукции

(Автор:Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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