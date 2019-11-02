В Азербайджане пройдет онлайн-мероприятие по просвещению субъектов МСБ в аграрной сфере

2 ноября 2019 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства, действующих в сельскохозяйственной сфере, применяется ряд механизмов государственной поддержки - продажа сельскохозяйственной техники и породистых животных путем лизинга, льготная продажа производителям минеральных удобрений, биогумуса и пестицидов, организация ярмарок продажи сельскохозяйственной продукции, выдача льготных кредитов и другие меры.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, с первого января 2020 года субсидии будут выдаваться фермерам по новым правилам.

Онлайн-мероприятие просветительского характера, которое будет проведено при организации Агентства и поддержке Азербайджанского государственного экономического университета, будет посвящено новым правилам субсидирования фермеров и механизмам поддержки субъектов МСБ, действующих в сельскохозяйственной сфере.

На мероприятии, которое будет организовано шестого ноября в 11:00, субъекты МСБ, действующие в сельскохозяйственной сфере, будут проинформированы по соответствующим темам, специалисты министерства сельского хозяйства ответят на вопросы, интересующие предпринимателей.

В онлайн-мероприятии можно принять участие посредством компьютера, планшета или мобильного телефона, имеющих доступ к интернету (код 711809561).

Чтобы принять участие в мероприятии посредством компьютера, необходимо перейти по ссылке https://zoom.us/j/71180956, а посредством мобильного телефона - скачать приложение Zoom Cloud Meetings

"Друзья МСБ" Агентства, которые действуют в 16 городах и районах страны, окажут всяческую поддержку предпринимателям, желающим принять участие в онлайн-мероприятии.

Для подробной информации по поводу участия в онлайн-мероприятии можно обратиться в Агентство развития МСБ по телефону 055 525 30 30 (Адиль Ахмедов).

(Текст: Турал Гараджаев)

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