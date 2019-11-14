Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)

14 ноября 2019 09:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) демонстрируют свою продукцию и услуги на 10-й Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды Сaspian Ecology, которая с 13 ноября проходит в Бакинским Экспо-центре.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство развития МСБ, на специальном стенде, отведенном субъектам МСБ при поддержке «ВР» и «Paşa Holdinq», предприниматели демонстрируют органические растительные масла, изготовленные методом холодного отжима, экологические сумки, продукцию повторной переработки, средства альтернативной энергии, водяные и ветряные турбины, солнечные батареи, экологически чистые продукты питания, сухофрукты, чай и другую продукцию.

Продукция субъектов МСБ вызывает большой интерес местных посетителей и зарубежных гостей выставки.

Одним из основных направлений деятельности Агентства является поддержка МСБ при выходе на рынки. С этой целью Агентство оказывает поддержку всем субъектам МСБ в рамках различных механизмов государственной поддержки, в том числе участие предпринимателей на специализированных выставках. В рамках этой поддержки субъекты МСБ демонстрируют широкой аудитории свою продукцию и услуги, расширяют возможности реализации, создают новые бизнес-связи.

Отметим, что выставка Caspian Ecology 2019 будет длиться до 15 ноября.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
  • Субъекты МСБ представлены на Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды (ФОТО)
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