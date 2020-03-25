Микаил Джаббаров: Государство готово к принятию гибких оперативных решений

Экономика 25 марта 2020 11:29 (UTC+04:00)
Микаил Джаббаров: Государство готово к принятию гибких оперативных решений

БАКУ/Trend/ - Рабочая группа, созданная для подготовки соответствующих предложений для оценки негативного влияния коронавирусной пандемии и резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и биржах, на национальную экономику, установления сфер экономической деятельности, которым, возможно, нанесен ущерб от пандемии, а также уменьшения негативного влияния создавшейся ситуации на бизнес-среду страны в ближайшее время, провела заседание.

Заседание было проведено в формате видеоконференции, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экономики.

Руководитель Рабочей группы, министр Микаил Джаббаров проинформировал о неотложных мерах, осуществляемых под руководством Президента Ильхама Алиева по предотвращению пандемии.

"Государство готово к принятию гибких оперативных решений", - отметил он.

Министр отметил, что в создавшихся условиях на национальную экономику действует ряд факторов: застой, наблюдаемый в мировой экономике и внешнеторговых связях под непосредственным влиянием пандемии, резкие колебания в ценах на нефть на мировых энергетических рынках, а также снижение экономической активности в странах в связи с ограничивающими мерами, осуществляемыми с целью предотвращения распространения коронавируса. Все эти факторы больше проявляются в ряде сфер экономической деятельности.

Микаил Джаббаров довел до внимания, что за короткое время Рабочая группа провела интенсивную и всеобъемлющую работу для установления сфер деятельности, больше пострадавших от пандемии в нынешней ситуации, в том числе, сфер, формирующих экономический рост и занятость, для укрепления экономической и финансовой устойчивости страны, уточнения направлений для поддерживающих мер, которые будут предприняты государством.

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